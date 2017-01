Delitzsch. „Bonjour! Ça va?“ Die Schüler der achten Klasse des Ehrenberg-Gymnasiums sind leicht irritiert, so direkt ins kalte Wasser geworfen. Vor ihnen steht eine Französin, kaum größer als sie, die offenbar kein Wort Deutsch spricht. Marie Chiotti ist 24 und kommt aus Toulon im Süden Frankreichs. Sie ist Studentin und steht kurz vor ihrem Masterabschluss in Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Das belegt sie in Paris im Fernstudium, um Lehrerin zu werden. Seit einem Jahr lebt sie in Leipzig. 35 Stunden die Woche sammelt sie unter anderem im Auftrag des Institut Français Erfahrungen im Unterrichten. Das macht sie nicht frontal, sondern bezieht die Schüler spielerisch ein. Mit dem FranceMobil, einem Renault Kangoo, ist sie wie die anderen elf Lektorinnen in Deutschland unterwegs, um Lust auf die französische Sprache und Kultur zu machen. Dabei geht es auch darum, Vorurteile oder überholte Vorstellungen abzutragen. „Die Lehrer haben nicht immer ein aktuelles Bild von Frankreich.“, sagt sie. Manchmal werden Texte oder auch Musik eingesetzt, die veraltet sind oder gar nicht mehr gehört werden.

Französisches Wissen anwenden

Um aktuelle Eindrücke zu vermitteln, bereist sie Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Ich bin selbst für ein Jahr Assistent in einer Schule in Frankreich gewesen und kenne dadurch diese Arbeit mit den Kindern in der umgekehrten Richtung“, sagt Benjamin Gallin. Er leitet den fremdsprachlich-bilingualen Bereich des Ehrenberg-Gymnasiums. Aus dieser Erfahrung wollte er auch den Schülern hier eine solche Begegnung mit einem Muttersprachler ermöglichen. In der Fachschaft wurde dies besprochen und das FranceMobil eingeladen. „Die siebten und achten Klassen haben ein oder zwei Jahre Französisch gelernt und merken jetzt, dass sie dieses Wissen auch anwenden können“, sagt er. Marie Chiottis Namen müssen die Schüler beim Galgenraten erst herausfinden. Dann stehen sie im Kreis, während ein Würfel herum gereicht wird. „Tic, tac, tic, tac – boum.“ Wen der Countdown trifft, muss eine Kennenlernfrage zu seiner Person beantworten. Wieder ein paar Minuten später blättern die Schüler in französischen Zeitschriften und suchen akribisch nach Wörtern, die das Deutsche und Französische verbinden. Von Berührungsängsten mit der fremden Sprache ist nichts zu spüren. Erst dann bricht Chiotti die Illusion: „Hat es euch gefallen? Habt ihr viel verstanden?“, fragt sie auf Deutsch, die 45 Minuten der Schulstunde sind fast um. Erst jetzt lässt sie sich von den Kindern mit Fragen löchern.

Von Manuel Niemann