Krostitz

Frank Grabsch wurde jetzt an Stelle von Carsten Holzweißig, der sein Amt wegen personeller Engpässe im Familienbetrieb niederlegte, zum stellvertretenden Bürgermeister in Krostitz gewählt. Auf die drei Buchstaben „CDU“, die in der Meldung darüber hinter seinem Namen standen, wurde der 45-jährige Geschäftsführer einer Werbefirma dieser Tage oft angesprochen.

Das „CDU“ in Klammern hinter Ihrem Namen war nicht richtig. Aber Sie standen immerhin auf der Wahlliste der Christdemokraten, oder?

Das ist richtig. Und ich will auch keine Missverständnisse. Ich bin der Auffassung: Die von der CDU sind die Macher in Krostitz. Die bewegen was, haben hier in den vergangenen Jahren einiges gerockt. Deshalb habe ich auch auf der CDU-Liste für den Gemeinderat kandidiert. Doch ich bin parteilos.

Warum?

Weil ich mich für die Menschen und nicht für Parteien engagieren will. Ich will mich nicht in Parteiengezänk einbringen. Wir sollten Politik für unsere Gemeinde machen und nicht die Gefechte der Bundespolitik austragen.

Und was sind Ihre Ziele dabei?

Heimat verbessern und erhalten. Und das nun auch in der Funktion als stellvertretender Bürgermeister. Ich will betonen: Auch wenn in der Gemeinderatssitzung am Ende über Beschlüsse verglichen mit anderen Gemeinden wenig diskutiert wird, heißt das doch nicht, dass die Mehrheit der Räte alles einfach hinnimmt. Aber der Großteil dieser Abstimmungsarbeit findet bei uns im Vorfeld in den Ausschüssen statt.

Von Heike Liesaus