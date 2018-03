Frau wird bei Unfall nahe Reibitz schwer verletzt

Reibitz. Der Fahrer (76) eines Audi wollte von einem Waldweg auf die B 183 a in Richtung Wellaune abbiegen, beachtete jedoch einen entgegenkommenden Ford nicht. Dessen Fahrerin (36) war in Richtung Reibitz unterwegs. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Während beide Autofahrer leicht verletzt wurden, musste die Beifahrerin (75) im Audi mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Audifahrer wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von LVZ