Delitzsch

Seit ihrem AfD-Ausstieg ist die frühere Partei-Vorsitzende weitestgehend aus dem medialen Fokus verschwunden. Im Bundestag sitzt die 43-Jährige in der hintersten Reihe, ihre Reden werden meist kommentarlos zur Kenntnis genommen. Mittlerweile ist sie Chefin der „Blauen Partei“ und hat ein Bürgerforum – beides ist aber kaum jemanden bekannt. Am Dienstagabend lud Frauke Petry nun ins Delitzscher Bürgerhaus zu einem Bürgerdialog.

Etwas mehr als 30 Deliztscher kamen in den kleinen Saal des Bürgerhauses, hörten zu und nutzen die Möglichkeit für eigene Fragen – auch private. „Es ist kein Bereich ausgenommen“, sagte Petry zu Beginn und begrüßte ihre Gäste als noch Leipzigerin, „aber hoffentlich bald Delitzscherin“. Sie wolle nur kurz die vergangenen zwei Jahre einordnen, ein paar einleitende Worte sagen und dann ins Gespräch kommen. „Lassen Sie uns gemeinsam über die politischen Baustellen diskutieren, die endlich angepackt werden müssen“, so hatte sie die Veranstaltung im Vorfeld beworben.

Sächsische Landtagswahl als Gradmesser

Die von den Besuchern aufgeworfenen Themen: Migration, Mindestlohn, der Parteiaustritt, die Abgrenzung zur AfD, politische Bürgerbeteiligung und die Landtagswahl in Sachsen im kommenden Jahr. Letzteres ist klares Ziel der „Blauen Party“. Aktiv sei die Partei derzeit nur in Sachsen und Thüringen, vor allem mit Bürgerabenden wie diesen, sagt Petry. Die guten Personalstrukturen im Freistaat machten dies möglich. Was in Sachsen im kommenden Jahr passiert, sei entscheidend für die Partei. Wenn es Petrys „Blaue Partei“ hier in den Landtag schafft, dann bestehe auch in weiteren Bundesländern wie Thüringen die Möglichkeit. Was, wenn es nicht klappt?, fragte eine Delitzscherin. Diese Frage stelle sie sich derzeit gar nicht, sagt Petry.

Nach knapp zwei Stunden Diskussion endet der Abend für Frauke Petry in weiteren persönlichen Gesprächen.

Von Mathias Schönknecht