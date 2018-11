Delitzsch

Der Verein ist weiter gewachsen und der neue Vorstand ist der alte: In der Versammlung der Freien Wählergemeinschaft Delitzsch (FWG) wurden Uwe Bernhardt erneut zum Vorsitzenden, Dagmar Raab zu seiner Stellvertreterin und Torsten Köppen zum Kassenwart gewählt.

Außerdem nahm der Verein zwei neue Mitglieder auf: Christian Wolf (45), der ehemalige Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Delitzsch, sieht sich dank seiner neuen Tätigkeit nun unabhängig genug, um sich auf kommunalpolitischer Ebene zu engagieren. Jörg Töpke, pensionierter Berufssoldat, will sich regional einbringen. Der 58-Jährige ist 1999 wegen seines Dienstes an der Unteroffizierschule des Heeres in die Loberstadt gekommen und hat sich seitdem auch bei dienstlichen Versetzungen keinen neuen Wohnort gesucht. Die beiden haben die Mitgliedsnummern 41 und 42. Uwe Bernhardt: „Wir sind damit in Delitzsch unvergleichlich und auch in Nordsachsen.“

Wahlziel: 20 Prozent plus X

Bernhard (55) ist studierter Deutschlehrer und heute Leiter des Leipziger Standesamtes. Er erinnerte sich an seinen ersten Kontakt zur FWD vor zehn Jahren: Damals gab es acht aktive Mitglieder und es gab zwei Stadträte aus den Vereinsreihen, inzwischen sind es sechs. Die Vorstandswahl gehört nun bereits zu den Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen 2019. „Mein Ziel zur Kommunalwahl sind 20 Prozent plus X. Das halte ich für realistisch, aber die Konkurrenz ist groß.“ Aber die Kandidatenliste der FWD sei lang. 35 Namen standen bereits auf der Liste. Sie ist noch offen. Und im Laufe der Versammlung meldeten sich dann sogar noch weitere fünf Kandidaten bei Bernhardt.

Vizevorsitzende Dagmar Raab (42) ist Mutter dreier Söhne und Rechtsanwältin. Ihre Kompetenzen kann sie einbringen, aber die Prioritäten seien natürlich gesetzt, erklärte sie. Die FWD-Funktionen könne sie zwar nicht immer so ausfüllen, wie sie selbst will, aber „was ich kann, das mache ich“. Kassenwart Torsten Töppen (54) hat einen Metallberuf gelernt und Elektrotechnik und Berufsschulpädagogik studiert, er arbeitet heute bei der Berufsgenossenschaft.

www.freie-waehler-delitzsch.de

Von Heike Liesaus