Delitzsch

Kaum ist die Saison im Freibad offiziell eröffnet, geht der Streit zwischen Freier Wählergemeinschaft (FWG) und Delitzscher Oberbürgermeister in eine neue Runde. Jetzt hat sich die Stadtratsfraktion zum „Kommunalpolitischen Anbaden“ getroffen. Die Aktion wurde durch eine Aussage des Oberbürgermeisters vor einigen Monaten inspiriert.

Freie Wähler gehen baden

Als es im Oktoberstadtrat schon einmal hitzige Debatten ums Freibad und das mögliche neue Allwetterbad gab, warf Manfred Wilde (parteilos) den Freien Wählern sinngemäß vor, noch nie einen von ihnen im Freibad gesehen zu haben. Eine Aussage, die die Fraktion so nicht auf sich sitzen lassen wollte. Damit der OBM sich nun immer daran erinnern kann, dass die Freien Wähler sehr wohl das Bad besuchen, wollen sie ihm nun zeitnah ein Foto des Anbadens zur Verfügung stellen. Verbunden ist das mit der Anregung, „dass er es auf seinen Schreibtisch stellen möge, um das seinerseits gefühlte Wahrnehmungsdefizit zu beseitigen“, so FWG-Chef Uwe Bernhardt. Darüber hinaus soll die Aktion Ausdruck der Verbundenheit der FWG-Fraktion mit dieser „traditionsreichen Delitzscher Freizeiteinrichtung sein“, so Bernhardt: „Solange in Delitzsch keine alternative Schwimmmöglichkeit unter freiem Himmel geschaffen wird, muss die Erhaltung des Badebetriebs im Freibad durch die Verwaltung sichergestellt werden.“

Klagegesuch wird geprüft

Unterdessen wird eine mögliche Klage gegen das Rathaus und die Wiederholung des Beschlusses zur Verwendung von LMBV-Mitteln geprüft, da den Unterlagen der Änderungsantrag der FWG fehlte. Der restliche Stadtrat hatte beschlossen, dass Mittel nach Rangfolge zunächst für ein mögliches neues Bad, dann den Rückbau des alten und nur, wenn ein neues nicht gebaut werden kann, in die Elberitzmühle fließen. Allerdings ist noch nicht einmal spruchreif, um welche Summe es sich bei LMBV-Mitteln handeln könnte.

Von Christine Jacob