In Delitzsch werden Bauplätze knapp, auf der anderen Seite werden städtebauliche Projekt auch in den kommenden Jahren den Stadtrat beschäftigen. Die Freien Wähler befürchten, dass Garagenkomplexe wie der in Delitzsch-Ost wegen ihrer attraktiven Lage in den Fokus der Stadtplaner rücken könnten. Für diesen Fall sollen langfristig Alternativen diskutiert werden.