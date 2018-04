Delitzsch

Der Streit zwischen Freier Wählergemeinschaft Delitzsch (FWG) und Rathaus geht weiter. Die Fraktion hat am Donnerstag zum Tagesordnungspunkt der Verwendung von LMBV-Geldern geschlossen die Sitzung verlassen. Nun beabsichtigt die Fraktion Organklage einzureichen. Bevor die Klageschrift an das Verwaltungsgericht Leipzig geht, soll der Landkreis den Fall prüfen.

FWG wollte Tagesordnung ändern

Zuvor hatte die FWG beantragt den Tagesordnungspunkt abzusetzen, weil die Verwaltung nicht ordnungsgemäß zur Sitzung geladen habe. Den Unterlagen hatte der Änderungsantrag der FWG gefehlt. Diesen hatte die Fraktion zuvor in Umlauf gebracht, aus der zu dem Zeitpunkt noch nichtöffentlichen Vorlage zitiert und dafür eine Rüge kassiert. Der Fraktion geht es um die Verwendung von LMBV-Mitteln zum Erhalt der Elberitzmühle. Dabei steht nicht fest, ob, wann und in welcher Höhe überhaupt Mittel kämen. Das LMBV-Schreiben, so CDU-Fraktionschef Mathias Plath, sei aktuell keinen Euro wert.

Rechtswidriger Beschluss?

Dennoch hat der restliche Stadtrat einstimmig beschlossen, dass Mittel nach Rangfolge zunächst für ein mögliches neues Bad, dann den Rückbau des alten und nur, wenn ein neues nicht gebaut werden kann, in die Elberitzmühle fließen. Dieser Beschluss ist nach Ansicht der FWG rechtswidrig. „Natürlich sind wir auch an einer gütlichen Einigung dergestalt interessiert, dass wir im Falle einer Neubefassung des Stadtrates mit dem Sachverhalt unter Berücksichtigung geltenden Rechts von einer Organklage Abstand nehmen würden“, so die FWG.

Von Christine Jacob