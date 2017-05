Krostitz. Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Dienstag auf der Bundesstraße 2 in Krostitz. Die Fahrerin eines Toyota war auf der B2 von Bad Düben in Richtung Leipzig unterwegs. Aus dem Gegenverkehr driftete unerwartet gegen 7.20 Uhr ein grüner Opel Corsa nach links und kollidierte mit dem Toyota. Der Aufprall war nach Polizeiangaben so heftig, dass vom Opel das linke Vorderrad abflog und etliche Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen. Die beiden Insassen der Unfallautos wurden verletzt. Die B2 durch Krostitz musste rund zwei Stunden für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Warum genau der Mann mit seinem Corsa in den Gegenverkehr geriet, ist derzeit noch unklar. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.

Von Christine Jacob