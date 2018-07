Delitzsch

Unter musikalischer Begleitung an Klavier und Violine durch Lehrer und Schüler der Kreismusikschule Nordsachsen Heinrich Schütz gesellten sich zahlreiche Besucher am Sonntagnachmittag unter die schattenspendenden Bäume zum Picknick in den Barockgarten.

Der Wind wehte, die Noten verrutschten, doch die Tonspuren von Mozart und Vivaldi hallten weiterhin geradlinig durch das Blätterdach. Im Anschluss lud Haus- und Hofmeister Otto-Erdmann von Diesgau alias Museumsleiter Jürgen Geisler die anwesenden Gäste zu einer kleinen Führung durch den Barockgarten und referierte über die einstig schriftlich überlieferten Nutzpflanzen und Verwendungszwecke der heute grünen Delitzscher Oase.

Doch kurz nach dem open air und der Führung verringerte sich die Zahl der picknickenden Gruppen auf nur noch drei, die sich an dem mit Kaffee, Kuchen und frischen Früchten geschmückten Gedeck beköstigten. Dazu gehörte unter anderem Familie Bobbe aus Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie lockte das sonnige Wetter und der barocke Charme der Loberstadt.

Von Alexander Prautzsch