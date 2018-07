Hohenossig

Jeanette und Reinhard Rössler sind mit ihrem Künstlerhaus in Hohenossig in den kommenden Wochen einmal mehr Gastgeber des Druckgrafiksymposions. Ganz unterschiedliche Künstler werden dort zusammenkommen, gemeinsam arbeiten, die zur Verfügung stehenden Technik nutzen. In der fünfköpfigen Gruppe ist die Bandbreite groß: Darunter ist zum Beispiel der 1958 in Mainz geborene Ulysses Belz, der sowohl in Burgrain und auf Mallorca arbeitet. Nach seiner Lehre arbeitete er als Buchbinder und Buchrestaurator. Er studierte in Paris und wirkte danach in Athen, Madrid, Riga. Seine abstrakten Arbeiten werden als „hochenergetisch“ beschrieben. Oder Soenke Thaden, der aus Leipzig eine weniger weite Anreise hat: Er beendete im vorigen Jahr sein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst mit Auszeichnung. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit der Darstellung von Tieren und Pflanzen, findet über dieses Zusammenspiel, Muster und Strukturen, Bildgefüge. Aus Italien kommt Fulvio Joan, aus Berlin die Künstlerin Orlando und ebenfalls aus Leipzig Katja Zwirnmann.

Eine Jury entscheidet jeweils anhand von eingesendeten Originalgrafiken über die Teilnahme. Die eingereichten Arbeiten sind zu den Öffnungszeiten in der Galerie des Künstlerhauses zu besichtigen.

Künstlerhaus Hohenossig, Roter Weg 5, geöffnet dienstags bis freitags von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags nach Vereinbarung, Telefon 034294 73278.

Von Heike Liesaus