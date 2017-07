Delitzsch. Offenbar im Umfeld einer Gedenkfahrt für einen 18-jährigen Delitzscher ist es am Sonntag kurz nach 15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Auf der B 184 nahe des Baumarkts wurden vier Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt. Es gibt nach ersten Erkenntnissen fünf leichtverletzte Personen. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe entfernen. Die Gedenkfahrt war kurz nach 15 Uhr auf dem Parkplatz des Hellwegmarktes in Delitzsch gestartet.

Von Christine Jacob