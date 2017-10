Fußgänger bei Verkehrsunfall nahe Rackwitz schwer verletzt

Rackwitz. Bei einem Verkehrsunfall wurde am frühen Sonntagmorgen bei Rackwitz ein 36 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war ein 40 Jahre alter Mazda-Fahrer auf der Straße von Lemsel nach Rackwitz unterwegs. Nach einer Kurve habe er den in gleicher Richtung laufenden Fußgänger zu spät bemerkt. Er erfasste mit seinem Fahrzeug den Mann, der erst gegen die Frontscheibe und danach auf das Autodach geschleudert wurde. Als der Mazda-Fahrer den Aufprall bemerkte und stark bremste, fiel der Fußgänger vom Fahrzeugdach auf die Straße und blieb dort schwer verletzt liegen. Der Mann wurde zur intensiv-medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

Bei dem Mazda-Fahrer stellten die inzwischen alarmierten Polizeibeamten dann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Vortest habe einen Wert von 1,72 Promille ergeben, so die Polizei weiter. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Seinen Führerschein sei der Mann vorerst los. Gegen den 40-Jährigen werde nun zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Von LVZ