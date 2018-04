DELITZSCH

Der Gartenkulturpfad des Delitzscher Lands, der grüne Oasen von Wiedemar bis Zschepplin erwander- und erfahrbar machen soll, erblüht gerade. Im wahrsten Sinne des Wortes: Narzissen-Pflanzstreifen werden sichtbar. Die im Oktober 2017 vom Verein Delitzscher Land gepflanzten Narzissen recken nun ihre charakteristischen Blütenköpfe Richtung Sonne. An Ortseingängen und an Wegbegrenzungen von 15 Orten weisen die Narzissen-Pflanzstreifen damit auf wertvolle Gartenanlagen hin. Insgesamt sind 18 000 Narzissenzwiebeln auf 25 Pflanzflächen maschinell gesetzt worden. Die Pflanzstreifen werden zwischen März und Mai – je nach Temperatur – etwa zwölf Wochen in Blüte stehen, zwölf Jahre in Folge. „Damit uns die Pflanzen lange Jahre erfreuen, sind Einwohner und Besucher angehalten sorgsam mit den Pflanzstreifen umzugehen“, so Julia Hanuschke vom Verein Delitzscher Land. Zwölf verschiedene Sorten pro Pflanzstreifen werden jedes Jahr von März bis in den Mai hinein erblühen.

Heimatkunde und Tourismus

Der Gartenkulturpfad wurde von einer Delitzscherin und einer Reibitzerin, beide leidenschaftliche Gärtnerrinnen, initiiert und stellt schöne Gärten von Delitzsch über Rackwitz bis Schönwölkau und Zchepplin in den Mittelpunkt. Der Kulturpfad will private und öffentliche Garten- und Parkanlagen verbinden, die aufgrund ihrer Geschichte oder botanischen Bedeutung sehenswert sind – und das bei Weitem nicht nur für Touristen. Es geht auch um eine lebendige Heimatkunde, die identitätsstiftend für die Menschen sein soll. So finden sich ausgedehnte Landschaftsparks ebenso wie lauschige Pfarrgärten oder bekannte Schloss- und Stadtparks.

Von Christine Jacob