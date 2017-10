Gasaustritt beim Befüllen eines Erdgas-Autos an Delitzscher Tankstelle

Delitzsch. Das hätte übel enden können: Am Sonntag kam es in Delitzsch beim Betanken eines Erdgasfahrzeugs an der Tankstelle in der Leipziger Straße zur Fehlfunktion am Wagen. Nach dem Tanken war ein deutliches Zischen am Opel zu vernehmen. Der Fahrer verschloss den Tank schnell provisorisch und alarmierte die Feuerwehr.

Vermutlich kleine Ursache

Die Kameraden trafen kurz nach zwölf Uhr mittags an der Einsatzstelle ein und konnten die Lage schnell unter Kontrolle bringen. Zum Schutz war die Tankstelle aber wenige Minuten abgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich eine kleine Verschmutzung am Ventil des Autotanks selbst der Grund, dass dieser plötzlich nicht mehr dicht verschloss. Das Problem konnte vor Ort aber erstmal gelöst, die Absperrung aufgehoben und der Einsatz nach nicht mal einer Stunde wieder beendet werden.

Von cj