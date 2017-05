Neubau einer Mehrzweckhalle, Ausbau der Ortsdurchfahrt Zschölkau, Sanierung der Brücke in der Parkstraße, das sind nur einige Vorhaben, die in der Gemeinde Krostitz in diesem Jahr auf der Agenda stehen. Zwei dieser Großprojekte sollen in den nächsten Tagen beginnen. In Zschölkau ist dann auch mit der Sperrung der Rackwitzer Straße und Umleitungen zu rechnen.