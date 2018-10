Rackwitz

Also doch: Die Organisation des Krebsbachfestes in Rackwitz wird auf einen soliden Sockel gestellt. Das entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. 5000 Euro stellt die Kommune dafür jährlich zur Verfügung und überträgt die Durchführung gleichzeitig auf die Delitzscher Christian Lange Veranstaltungstechnik (CL), die bereits das diesjährige Fest durchführte.

ntensive Beratungen im Vorfeld

Der Punkt hatte bereits auf der Tagesordnung der September-Sitzung gestanden. Eine unerwartete Gewerbesteuerrückzahlung von knapp 500 000 Euro und eine damit verbundene angespannte Haushaltslage veranlasste die Gemeinderäte jedoch, den Punkt per Antrag von der Tagesordnung zu nehmen. Dies sei „ein Schlag ins Gesicht das Veranstalters“, sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) im September. Anders als im Vormonat sei der Punkt dieses Mal „sehr intensiv“ in den Ausschüssen beraten worden, so Schwalbe.

Der Delitzscher Christian Lange wird das Krebsbachfest in Rackwitz auch im kommenden Jahr organisieren. Quelle: Mathias Schönknecht

Laut Beschluss hat das Krebsbachfest bei der „Bevölkerung Anklang gefunden“. Es soll nun das Zusammenwachsen und den Zusammenhalt der Gemeindebevölkerung stärken und fördern. Der Vertrag mit dem Veranstalter werde daher „im Interesse einer rechtzeitigen Planungssicherheit für einen längerfristigen Zeitraum abgeschlossen“. Die Gemeindeverwaltung sicherte sich mit einer jährlichen Kündigungsmöglichkeit ab.

Von Mathias Schönknecht