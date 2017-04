Rackwitz. Die Energiewende wird nun auch im Rackwitzer Rathaus ganz praktisch erlebbar, wenn auch nur auf 15 Tage begrenzt. Bis zum 9. Mai steht den Mitarbeitern ein BMW i3 zu Testzwecken zur Verfügung. Bürgermeister Steffen Schwalbe nahm das Elektrofahrzeug am Dienstagnachmittag aus den Händen von EnviaM-Mitarbeiterin Julia Schübbe entgegen und absolvierte mit seinem Bauamtsleiter Tim Döhler und Marina Kamm vom Ordnungsamt die ersten Testrunden durchs Dorf. Diese beschreibt der Bürgermeister als ungewohnt, weil das Auto sehr ruhig fahre. „Verblüfft hat uns der starke Anzug. Es fühlt sich an, als wäre man 20 Kilometer km/h langsamer unterwegs. Man muss also genau auf die Geschwindigkeit achten, um nicht zu schnell zu sein. Aber es macht Spaß, damit zu fahren“, so Schwalbes erster Eindruck.

Er selbst und die Mitarbeiter der Bauverwaltung beziehungsweise des Ordnungsamtes sollen das Fahrzeug vornehmlich nutzen und auf seine Alltagstauglichkeit testen. Der Bürgermeister will mit ihm auch einmal eine Dienstfahrt nach Dresden wagen. Laut Datenblatt des Herstellers ist die Reichweite des Autos bis zu 300 Kilometer ausgewiesen. Der Strom für das Auto kommt aus der eigens mitgelieferten, mobilen Ladesäule. Dort kann die Batterie des Fahrzeuges in vier Stunden aufgeladen werden.

Elektromobilität erfahren

„Mit unserem Programm ,Elektromobilität erfahren’ möchten wir das Thema den Kommunen näherbringen und es für sie erlebbar machen“, erklärt Thilo Schröter, Leiter Kommunalbetreuung bei EnviaM.

„Als wir im vorige Jahr zwei Dienst-Pkw ersetzten, habe wir überlegt, ob wir uns E-Autos anzuschaffen sollten. Wegen der hohen Kosten haben wir uns aber anders entschieden. So haben wir uns bei der EnviaM beworben, um solche Fahrzeuge mal erproben zu können“, begründet Schwalbe, denn die Gemeinde wolle sich der Zukunft nicht verschließen.

Neben Rackwitz haben sich zahlreiche andere Kommunen im gesamten EnviaM-Gebiet beworben. Bis Ende Oktober kommen 31 Städte und Gemeinden in den Genuss des elektrischen Fahrens. Sechs davon in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig. Wie Thilo Schröter informiert, umfasst das EnviaM-Programm neben den Testwochen, einen E-Bike-Verleih, einen Präsentationsstand für kommunale Veranstaltungen, Werbekostenzuschüsse für E-Autos- und -fahrräder sowie einen VIP-Shuttle für Ehrenamtliche.

Von Thomas Steingen