Volker Tiefensee ( CDU) ist in gelöster Stimmung an diesem grauen Dezemberdiensttag. Auf dem Weg zur Arbeit im Gemeindeamt in Wölkau ist der Schönwölkauer Bürgermeister wie immer am Schloss Wölkau vorbeigekommen. Lange nicht war es um den Prachtbau so gut bestellt wie jetzt. Dass es so klappen würde, habe er selbst nicht erwartet.

Kritik an Konzeptlosigkeit

Das Schloss ist verkauft, hat mit der IKS Immobilien Gruppe GmbH einen neuen Besitzer. Theoretisch. Etliche bürokratische Belange sind noch zu klären, bis der Verkauf final ist. Die wichtigste Hürde ist am Montagabend kurz vor 21 Uhr im Gemeinderat genommen worden. Das Gremium hat den Beschluss zum Verzicht auf das Vorkaufsrecht und Löschung der Rückauflassungsvormerkung für das Schloss gefasst. Allerdings nicht diskussionslos und nicht einstimmig. „Ohne ein genaues Konzept droht der weitere Verfall und der Investor ist nach wie vor nicht vorstellig geworden“, erklärt der stellvertretende Bürgermeister und Gemeinderat Thomas Sprechert (Linke) seine Gegenstimme am Montagabend. Der Ukrainer Vasyl Senyuk erklärt selbst in einer Mitteilung, die auch dem Gemeinderat vorlag, dass es kein abschließendes Konzept für das Schloss gibt. Genau heißt es dort: „Ein finales Nutzungskonzept existiert noch nicht, eine konkrete Investitionssumme können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benennen. Ansätze und Anfragen liegen uns in verschiedene Richtungen vor. Wir bearbeiten diese, sobald uns alle Eckdaten bekannt sind. Denkbar wären aber zum Beispiel eine Spezialklinik oder ein Hotel.“ Zugleich betont der Investor, dass es ihm und seinem Unternehmen um den Erhalt des Schlosses geht. Man wolle das Schloss wieder einer speziellen Nutzung zuführen. Auch der Schlosspark mit seinem zum Teil geschützten Baumbestand soll wieder in guten Zustand kommen.

Thomas Sprechert reicht das nicht, die Aussagen sind ihm zu vage und „nicht zufriedenstellend“. Die Wölkauer seien seit einem viertel Jahrhundert gebrannte Kinder in dieser Angelegenheit, immerhin habe auch der vorherige Besitzer viel versprochen und nichts gehalten. Wolfgang Hamma hatte die Anlage am 1. April 1998 gemeinsam mit weiteren Käufern für eine halbe Million D-Mark erworben. Die Philharmonie der Nationen sollte im Schloss einziehen. Geworden ist daraus nichts. Darum hatte der Gemeinderat in der Vergangenheit eigentlich auch darauf gepocht, dass sich ein neuer Investor erst vorstellt, bevor solch ein Beschluss auf Verzicht des Vorkaufsrechts gefasst würde.

Große Chance gesehen

„20, 25 Jahre lang haben wir dem Verfall zusehen müssen“, hält Gisela Bamberg (Linke) dagegen und erklärt die sonstige Zustimmung des Gremiums, das im jetzigen Deal eine große Chance sieht. „Was haben wir denn gekonnt, wenn wir es noch 15 Jahre verfallen lassen?“, argumentiert die Hohenrodaerin. Wirklich investieren könne Vasyl Senyuk aber nur, wenn er wirklich der Eigentümer ist – dafür habe der Gemeinderat nun den Weg frei gemacht.

Vasyl Senyuk macht keine weiteren Angaben als die in seiner Mitteilung vom Freitag. Demnächst soll es Abstimmungen mit dem Denkmalschutz geben, was auf dem Gelände abgerissen werden muss und was nicht.

