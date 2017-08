Geprellte Kleingärtner in Selben brauchen Geld

Selben. Die Schockstarre bei den Mitglieder des Kleingartenvereins Früh Auf in Selben über die Veruntreuung von Geldern sitzt noch immer tief. Der einstige und vor Kurzem in einer Krisensitzung abgesetzte Vorsitzende soll den Verein im Delitzscher Ortsteil um mindestens 30 000 Euro betrogen haben, indem er das Konto Stück für Stück erleichterte. Die Ermittlungen laufen. Der Verein, der 2019 das 100-jährige Bestehen feiern will, beginnt allmählich mit Schadensaufarbeitung und -begrenzung. Aktuell springt der Kreisverband der Kleingärtner mit einem Spendenaufruf zur Seite.

Selbener hoffen auf Hilfe

„Die Pächter haben jahrelang ihre Pacht und Beiträge bezahlt, immer im guten Glauben, dass davon die nötigen Rechnungen beglichen werden“, schildert die neue Kreisverbandsvorsitzende Martina Koch. Vielmehr seien aber etliche Rechnungen noch offen und der Verein befindet sich im Kampf ums Überleben. Die Pächter hätten nun Angst, dass sie ihr kleines Stückchen Grün und ihre persönlichen Oasen der Erholung und Selbstversorgung verlieren. Dem knapp 130 Parzellen starken Verein droht immerhin die Insolvenz, damit im schlimmsten Falle der Abriss von Lauben und Gärten. Die Sorge ist groß, der Kreisverband kann nicht einspringen, hat dafür nicht die finanziellen Mittel. Der Kreisverband, der neben diesem Sorgenkind in Selben noch zahlreiche weitere hat, ist dem Verein bereits mit dem Vorstrecken von Rechnungen zu Hilfe gekommen. „Die einzige Möglichkeit, die es aktuell gibt, um den Verein zu retten, ist, Geld für die ausstehenden Rechnungen zu sammeln“, so Martina Koch. Jeder noch so kleine Betrag könne helfen, den Verein wieder auf die Beine zu bringen und die drohende Katastrophe abzuwenden, betont Stellvertreterin Anke Reisdorf.

Wer helfen möchte, kann seine Spende unter IBAN: DE88 8609 5554 000 0478 05 und BIC: GENODEF 1DZ1 an den Verein Früh Auf Selben e.V. richten.

Von Christine Jacob