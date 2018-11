Delitzsch

Müssen es immer Weihnachtsgeschichten sein, die bunt verpackt unterm Tannenbaum liegen? Annett Hacker, Leiterin der Delitzscher Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) präsentierte am letzten Literaturstammtisch des Jahres ganz bewusst Lesestoff anderer Art. So ging es in der Runde bei Glühwein, Tee und Plätzchen nicht um leichte Kost, sondern unter anderem um ein aktuelles Thema: Die Grenze zwischen Mexico und den Vereinigten Staaten von Amerika. Autor Francisco Cantú hat nicht allein Politik studiert, ist mexikanischer Abstammung und auf der US-amerikanischen Seite aufgewachsen. Er hat sich auch zwischen 2008 und 2012 der Border Patrol, der US-amerikanischen Truppe an der mexikanischen Grenze, angeschlossen und seine Erlebnisse in „No Man’s Land“ aufgeschrieben. „Er liefert Verständnis für die Emigrations-Debatte“, fasste Annett Hacker zusammen. Sie las auch Seiten aus dem spannenden Roman „Das Verschwinden des Josef Mengele“ von Olivier Guez.

Miese Morde und Katzenkunde

Auf der Liste stand mit „Miese kleine Morde“ von Jussi Adler-Olsen ebenso schwarzer Humor. Und die Fachfrau hatte für die Stammtisch-Runde noch Empfehlungen für Enkel-Geschenke parat. Bücher mit Aha-Effekten: den Frida-Kahlo-Bildband und die charmante „Kleine Katzenkunde“ von Benjamin Lacombe, der auch die magisch-schönen Bilder in einem neuen Schneewittchen-Buch geschaffen hat. Auch das eindrucksvoll illustrierte Buch „Bäume“ von Piotr Socha und Wojciech Grajkowski fand die Bibo-Chefin empfehlenswert. Sie stehen natürlich auch in den BAL-Regalen. Deshalb könne auch eine Nutzerkarte eine gute Geschenk-Idee sein.

Von Heike Liesaus