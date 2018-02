Gesuchter Hund tappt in Zschortau in Fotofalle

Zschortau. Martina und Klaus-Dieter Schrader aus Zschortau haben Hoffnung, ihren entlaufenen sieben Monate alten Retromops Benni gesund wieder zu bekommen. Wie sie berichten, ist der braun-schwarze Rüde an einer angelegten Futterstelle nahe seiner Wohnung in eine Fotofalle gelaufen. „Er ist zwar etwas abgemagert aber offenbar noch agil“, erzählt der Hundebesitzer. Nur nach Hause komme er nicht. Nachdem sich Benni am 14. Januar bei einem Angriff eines anderen Hundes losgerissen hatte und enteilt war, haben seine Besitzer rund um Zschortau Futterstellen angelegt. An einer davon ist Benni gesichtet worden. In Absprache mit einer Tiersucherin sollen die Stellen nun weiter befüttert werden. Bedient sich das Tier dort regelmäßig, will man versuchen, eine Falle aufstellen. Benni ist bei der Tierschutzorganisation Tasso unter S 2297711 registriert. Hinweise an Tasso unter der Nummer 06190 937300.

Von Thomas Steingen