Delitzsch

Drei Mädchen haben am Montagabend in Delitzsch eine 17-Jährige durch Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht und dort stationär zur Behandlung aufgenommen werden musste. Gegen die mutmaßlichen Täterinnen sei nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eröffnet worden, berichtete die Polizei.

Motiv noch unbekannt

Zu dem Vorfall war es gegen 17.20 Uhr in der Eisenbahnstraße gekommen. Die drei Mädchen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren attackierten laut Polizei aus noch unbekannten Gründen die Jugendliche. So habe die 16-Jährige ihr Opfer geschlagen, während die anderen beiden die Jugendliche zu Boden zogen. Dann hätten sie erneut zugeschlagen und eine der drei habe auch noch dem am Boden liegenden Mädchen mehrfach gegen den Kopf getreten. Anschließend rannte das Trio davon und ließ das Opfer ohne Hilfe zurück.

Jugendlicher alarmiert Polizei

Ein Jugendlicher, der sich mit Freunden in der Nähe aufgehalten und das Geschehen mitbekommen hatte, alarmierte die Rettungskräfte. Er erzählte den Gesetzeshütern zudem, dass die drei Täterinnen auf das Mädchen losgegangen und sofort nach der Tat geflüchtet waren. Dabei konnte er auch Angaben zu den jungen Täterinnen machen, woraufhin nicht weit entfernt vom Tatort die 16-Jährige gestellt und namentlich bekannt gemacht werden konnte, berichtete die Polizei weiter. Auch die mutmaßlichen Komplizinnen seien schnell ermittelt worden.

