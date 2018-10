Hohenossig

Barbara Graubner hat jetzt ein Gürteltie auf Papier zu Hause, eines, das beim 28. Sächsischen Druckgrafiksymposion in Hohenossig entstanden ist. Die Karte der Krostitzerin wurde unter den eingesandten Zuschriften und ausgedruckten E-Mails beim LVZ-Gewinnspiel ausgelost. Und nun bekam sie das Kunstwerk von Jeanette Rössler im Künstlerhaus Hohenossig übergeben. Dabei sind sich die beiden nicht zum ersten Mal begegnet. Auch zu Katja Zwirnmann, der Künstlerin, unter deren Händen die Gürteltier-Grafik entstand, gibt es Verbindungen. Denn über ihre Eltern war Barbara Graubner gemeinsam mit Ehemann Dieter, den viele als langjährigen Leiter des Männerchors Löbnitz kennen, zum Fest des Zustandsdrucks während des Symposions ins Künstlerhaus eingeladen worden.

Studien-Bekanntschaft

Graubners und Zwirnmanns sind seit dem Musiklehrer-Studium der beiden Herren in Leipzig miteinander bekannt. „Wir hatten für sie alle Zeitungssausschnitte über das Symposion gesammelt, die im Lokalteil der Kreiszeitung erschienen sind. Und nun haben wir ein Zwirnmann-Original“, freute sich die 73-jährige Gewinnerin. Das Paar will sich auch die Ausstellung der Ergebnisse des Werkstatt-Treffens, die ab 22. November in der Leipziger Oper zu sehen sein wird, nicht entgehen lassen. „Wir sind oft in der Oper.“

Dort werden nun neben Arbeiten der Leipzigerin Katja Zwirnmann, Fulvio Ioan aus Italien, Ulysses Belz aus Mallorca, Soenke Thaden ebenfalls aus Leipzig und Karla Neumeyer aus Berlin, die während der Symposion-Wochen in Hohenossig entstanden sind, gezeigt. Während der Ausstellungszeit sollen auch drei Sonderführungen angeboten werden.

Von Heike Liesaus