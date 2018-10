Delitzsch

In glamouröser Abendgarderobe schritten am Samstagabend die fein gekleideten Besucher über den roten Teppich vorbei am Sektempfang in das rot illuminierte Gebäude der Delitzscher Theaterakademie. Zum ersten Mal in ihrem zehnjährigen Bestehen organisierte die Theaterakademie Sachsen im oberen Bahnhof einen Ball. Auf der Gästeliste des Premiere-Abends standen bekannte Namen aus Film und Fernsehen, wie Cheryl Shepard, ARD-Schauspielerin aus „In aller Freundschaft“ und Melanie Marschke, die Kommissarin aus der ZDF-Krimiserie „Soko Leipzig“.

Gemeinsam mit der bekannten MDR-Stimme Alex Huth eröffnete Jana Bauke, Leiterin der Theaterakademie, den bislang einmaligen Abend. Besonders am Herzen lag ihr dabei der Dank an viele „nette Menschen“, kleine Unternehmen und Gastronomen, die ihre Wurzeln seit vielen Jahren fest bei der Theatermachern verankert haben.

Ohne Helfer geht es nicht

Doch nicht nur ohne die vielen fleißigen Helfer, sondern vor allem ohne die ehrwürdigen Dozenten der Theaterakademie, wäre dieses Ereignis nicht zu dem geworden, zu dem es sich über den Abend entwickelte – ein glamouröser Ball, mit großartigen Gesangs- und Showeinlagen von professionellen Künstlern in einer lockeren und aufgeschlossenen Atmosphäre. Mit seiner Rolle als Medicus gestaltete Musicaldarsteller Friedrich Rau mit den Dozenten Ansgar Schäfer und Angelina Arnold eine gesangliche Showeinlage, die sich wahrlich keinen Zentimeter hinter bekannten und großen Theater-Darbietungen verstecken muss. Spätestens nach „Time of my Life“ aus dem Filmklassiker Dirty Dancing kreischten die Damen und applaudierte jeder der anwesenden Gäste. Selbst übereinander staunten Kollegen des Dozententeams – über die imponierende Stimmgewalt ihrer Mitstreiter.

Nach dem Feuerwerk stieg die Zeit der großen Diven an der Akademie. Kurz nach 23.30 Uhr rückte Maria Callas alias Stephan Gogolka zum Kreis der großen Stimmen in das Rampenlicht, zur Sängerin und geschätzten Dozentin Cynthia Dyre-Moellenhof, in Begleitung von Ketivan Warmuth am Klavier. Kurz nach 0 Uhr unter Fontänenflackern wurde der große Kuchen auf einem silbernen Tablett hereingefahren.

Zwischenzeitlich versammelten sich die Gäste aber auch in der Jazzlounge, wo Maria Schüritz, Karolina Trybala und Mark Badur als Dozenten für Stimmbildung und Liedgestaltung teils spontane Jazzeinlagen improvisierten und das Publikum kräftig mittanzte und natürlich -fieberte.

Von Alexander Prautzsch