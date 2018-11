Hohenossig

Diese Nikolaus-Esel sind die Kuscheligkeit in Person. Katharina Perutzki hat die Graufelle Cäsar und Dubs mit rot-weißen Accessoires ausgestaffiert. So weisen alle drei schon mal darauf hin, was am Sonntag auf der „Kuschelfarm“ im Krostitzer Ortsteil Hohenossig angesagt ist: Weihnachtsmarkt. Dabei werden natürlich Einnahmen zugunsten der Gnadentiere gesammelt, die neben den Reitpferden auf der „Kuschelfarm“ leben. Dubs zum Beispiel leidet an einer schlimmen Hufkrankheit, die bis zum Tod führen kann. „Aber das haben wir jetzt dank der Behandlung im Griff“, sagt Katharina Perutzki. Deshalb kann das Langohr inzwischen sogar „eingefahren“ werden, das heißt: Es lernt, einen Wagen zu ziehen. Denn auch Tiere wollen nicht allein auf der Weide und im Stall stehen, sondern beschäftigt sein.

Handwerkskünstler

Für den Weihnachtsmarkt hat Katharina Perutzki verschiedene Handwerkskünstler gewinnen können. Es wird also am Sonntag Filzarbeiten aus Alpaka-Wolle geben, Genähtes, Gehäkeltes, westfälische Bauernkunst, außerdem Metallarbeiten, Kindersachen, Dekoratives und vor allem wohl ein kuscheliges Beisammensein mit den felligen Vierbeinern.

Weihnachtsmarkt Hohenossig, Zur Klause 27, am Sonntag, 14 bis 20 Uhr.

Von Heike Liesaus