Delitzsch

Einen etwas anderen Rückblick liefert jedes Jahr der Internetriese Google. Die Suchmaschine ermittelt die Trends durch die Auswertung von Milliarden Anfragen, die Nutzer aus Deutschland im Laufe des Jahres in die Suchmaske eingetippt haben. Google zeigt dabei nicht nur die Ergebnisse mit den meisten Anfragen, sondern auch diejenigen mit dem größten Zuwachs in einzelnen Regionen.

Von Peter & Paul bis Hubschrauber

Bundesweit, ebenso wie in Leipzig, wurden 2018 die Fußball-WM, Daniel Küblböck und die Mondfinsternis im Sommer am häufigsten gegoogelt. Aussagekräftiger ist da schon, was im Zusammenhang mit Städten und Regionen gesucht wird. In Delitzsch dominieren so Anfragen zu Veranstaltungen wie dem Stadtfest aber auch zu Nachrichten und Einkaufsmärkten.

Bei der Auswertung der Suchbegriffe, die Google für die Leipziger Volkszeitung erstellt hat, wurden „Trending Searches“, also die Top-Aufsteiger des Jahres ermittelt. „Dies sind Begriffe, bei denen die Suchanfragen 2018 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben“, erklärte eine Google-Sprecherin.

Anfragen zum Genussmarkt in Delitzsch wurden 2018 häufig in die Google-Suchmaske eingetippt. Quelle: Alexander Prautzsch

In der Hitliste über die Loberstadt steht das dreitägige Peter-und-Paul-Fest mit zugehörigem Ausnahmezustand im Juli auf dem ersten Platz. Etwas überraschend folgen dann schon die Fußballer von Concordia Schenkenberg auf dem zweiten Rang. Den dritten Platz nimmt die Suche der Delitzscher nach dem Lebensmitteleinzelhändler Rewe ein. Dieses Ergebnis dürfte zum Großteil mit dem erst vor wenigen Tagen abgeschlossenen Umbau der Filiale im Pep-Center zusammenhängen. Der in diesem Jahr zum dritten Mal in Delitzsch begangene Genussmarkt im Mai landete ebenfalls unter den Top fünf. Einen kurzzeitig enorm starken Anstieg verzeichnete zudem die Suche „ Hubschrauber Delitzsch“ zwischen dem 5. und 9. Juni. Grund dafür dürfte die Notlandung eines US-Militärhubschraubers auf einem Feld nahe Beerendorf gewesen sein. Zur Landestelle waren auch etliche Besucher aus dem Umkreis gepilgert.

Ein Amerikanischer Militärhubschrauber musste Anfang Juni auf einem Feld bei Delitzsch notlanden. Die Besatzung des Transport-Helis CH-47 "Chinook" um Pilot Tucker Sulzberger blieb unverletzt. Quelle: Wolfgang Sens

Wetter geht immer – auch in Delitzsch

Erfahrungsgemäß unterscheiden sich die Spitzen-Suchbegriffe nicht wesentlich zwischen den verschiedenen Regionen Deutschlands. „Das Wetter ist immer und überall ein beliebter Suchbegriff“, so die Google-Sprecherin. In Verbindung mit Delitzsch landete „Regenradar“ auf Platz 4 der Hitliste für 2018.

„Zusätzlich zu den Jahrestrends können wir mit unseren Tools weitere Einblicke in globale, regionale, aktuelle und vergangene Suchtrends geben“, erläutert die Sprecherin. Die Charts basieren auf anonymisierten Daten, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden.

Auch die Anfragen mit Bezug zu Sachsen hat Google für die LVZ ausgewertet – hier dominieren die Ereignisse von Chemnitz die Charts mit gleich sechs Einträgen in den Top 10. Neben dem Spitzenreiter „Haftbefehl Chemnitz“ wurden auch „ Chemnitz Demo“, „ Chemnitz Konzert“ oder „Pro Chemnitz“ zeitweise extrem nachgefragt. Die Zweitliga-Fußballer aus Dresden mussten sich in der Hitliste übrigens dem Kontrahenten aus dem Erzgebirge geschlagen geben. „Aue KSC“ landete auf Platz neun – Dynamo taucht dagegen gar nicht auf.

Von Robert Nößler und Mathias Schönknecht