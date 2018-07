Delitzsch

Auch vier Jahre nach ihrer offiziellen Benennung hat es die Kleingartenstraße im Delitzscher Osten schwer. Google Maps, in Zeiten der Smartphones auch einer der beliebtesten Navigationsdienste, kennt sie einfach nicht.

Straße zu jung?

Per Stadtratsbeschluss war die Sackgasse, die von der Beerendorfer Straße bis zur Gartenanlage Delitzsch-Ost führt, im Mai 2014 zu ihrem Namen gekommen. Damit folgte die Stadtverwaltung einer Bitte des Kleingartenvereins. Durchschlagend war der Erfolg nicht, weiß Alexander Meyer, Pächter und Betreiber der Gartenklause: „Die Straße ist für die meisten Navis noch nicht erfasst, vielleicht ist sie einfach zu jung.“ Während er sich vor vier Jahren freute, endlich einen Briefkasten anbringen zu können, sind manche Probleme trotz der offiziellen Adresse geblieben: „Immer wenn ich Probleme mit dem Telefonanschluss habe, wird es richtig schwer, die Telekom findet die Adresse nicht“, berichtet der Wirt. Seine Lieferanten dagegen kommen mit einer guten Wegbeschreibung statt Navi gut klar.

Google lernwillig

Bei Google bedauert man, dass die Straße nicht zu finden ist: „Unser Anspruch ist es, dass Google Maps die genauesten, aktuellsten und relevantesten Informationen liefert“, so eine Sprecherin. Falls Nutzer Fehler in Google-Maps-Karten bemerken, könnten sie mithilfe der Funktion „Problem melden“ direkt in Kontakt treten und das Unternehmen über mögliche Änderungen und Aktualisierungen, die vorgenommen werden müssen, in Kenntnis setzen. Das hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren mehrfach getan, ohne Erfolg.

Von Christine Jacob