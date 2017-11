Grafiken und Malereien im Delitzscher Schloss versteigert

Delitzsch. „Zum Ersten, zum Zweiten, und zum Dritten!“, Auktionator Michael Ulbricht, seit mehr als 25 Jahren im Geschäft, brauchte nicht lange, um am Samstag zum ersten Mal den Hammer fallenzulassen. Er fing zum Einstieg mit kleinformatigen Grafiken von Joseph Beuys an: Ein handgeschriebenes „Ich bin auf der Suche nach dem Dümmsten“ oder auch die „Letzte Warnung an die Deutsche Bank“ fanden für 20 und 15 Euro spontan Bieter. „Ist ja auch ein schönes Geschenk für den Steuerberater“, mutmaßte Ulbricht launig. Kunst kaufe man nicht nur als Wertinvestitionen, sondern als Geschenk, um sich oder anderen Freude zu machen.

Benefizauktion für Museums- und Heimatverein

Nach der Premiere im vergangen Jahr versteigerte das Leipziger Buch- und Kunstantiquariat erneut Grafiken und Gemälde im Delitzscher Schloss. Dort traf die barocke Kulisse auf Werke der Leipziger Schule, Künstler aus dem vergangenen Jahrhundert, aber auch Zeitgenössisches wurde gezeigt und versteigert: Darunter Namen wie Klinger, Tübke, Dalí oder Chagall. 15 Prozent Aufpreis zum Gebot gingen davon direkt an den Delitzscher Museums- und Heimatverein. Der kann sich über 350 Euro freuen.

Gute Verkäufe, trotz wenig Gästen

Auch Auktionator Ulbricht zeigte sich zufrieden, obwohl die Resonanz bei der Vorbesichtigung ab 11 Uhr noch verhalten gewesen sei: „Für die wenigen Leute, war das doch ganz gut.“ Für ihn gehe es auch darum, dass die Leute Spaß an der Aktion haben. Zweifellos gehört dazu auch seine Moderation, die kenntnisreich die Bilder vorstellt, aber auch die Psychologie der Käufer beleuchtet. Das unterhielt auch zwei ältere Delitzscherinnen, denen es vor allem um dieses Erleben ging. Sie favorisierten beide Winterlandschaften, eine modern, eine naturalistisch gehalten, allerdings war ihr Geldbeutel dafür zu klein. Den öffneten am Abend auch Fernbieter für einen Chagall und Wolfgang Mattheuers „Strandkörbe“, was ein Grund war, dass Ulbricht nicht missgestimmt aus Delitzsch fuhr.

Von Manuel Niemann