Delitzsch

Nach dem Großbrand am Montag in der Sortieranlage der Kreiswerke (KWD) im Gewerbegebiet Südwest ist laut Polizei ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet worden. Das Feuer war aus bisher noch nicht abschließend geklärter Ursache am Montagmorgen zwischen den gepressten Kunststoffballen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehr als 100 Kameraden waren den ganzen Tag bis spät in den Abend im Einsatz, neun von ihnen wurden bei den Arbeiten verletzt.

Selbstentzündung am wahrscheinlichsten

Die Ermittler der Polizei versuchen den Ablauf des Großbrandes minutiös zu verfolgen, haben dazu unter anderem auch die Fotos der LVZ abgefordert. Zunächst konnte keine Brandursache ausgeschlossen werden, nun gilt nach derzeitigem Ermittlungsstand die Selbstentzündung als die wahrscheinlichste aller Brandursachen. Gebrannt hatten zunächst nur 15 Ballen in dem Außenlager in der Rudolf-Diesel-Straße. Das Feuer breitete sich schnell auf die umliegenden Ballen mit gepressten Plasteabfällen aus. Auch an der Halle entstanden einige Schäden wie verschmorte Tore, Rohre und Elemente der Außenverkleidung sowie kaputte Glasscheiben. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Kreiswerke-Geschäftsführer Ulf Bechstein geht jedoch noch von einer überschaubaren Schadenssumme aus, da die Produktionsanlagen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der KWD-Geschäftsführer schloss sich dem Dank des Landrates für den „herausragenden“ Einsatz der Feuerwehr-Kameraden an, ihnen sei es zu verdanken, dass die Produktion nicht gefährdet ist und Lieferverpflichtungen eingehalten werden können.

OBM will Löschwasserversorgung ansprechen

Auch der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) lobte die Feuerwehr. „Es war für alle beteiligten Wehren ein außergewöhnlich harter Einsatz, zumal die Kameraden in den vergangenen Monaten schon bei den zahlreichen dürrebedingten Bränden oft gefordert waren“, so das Stadtoberhaupt auch im Hinblick auf die heißen Außentemperaturen. Da er ohnehin unabhängig vom Brandgeschehen in Kürze einen Termin mit der Kreiswerke-Führungsmannschaft hat, will er die Gelegenheit nutzen und das Thema Löschwasserversorgung ansprechen. Die Hydrantenversorgung war von den Einsatzkräften kritisiert worden. Die Vorschriften seien das eine, so der Oberbürgermeister, jedoch müsse man bei dem vorhandenen Gefahrenpotenzial überlegen, die Versorgung üppiger ausfallen zu lassen, um viele Löschfahrzeuge, wie sie in solchen Fällen einfach gebraucht würden, zu versorgen.

Von Christine Jacob