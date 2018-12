Döbernitz

Sie bieten Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, jetzt wird den Mitarbeitern und Mitgliedern der Lebenshilfe geholfen: 5201 Euro an Spenden konnten Thomas und Christian Müller, Geschäftsführer des Peugeot-Autohauses, jetzt überreichen.

Neue Möbel werden gebraucht

Es ist Geld, das die Lebenshilfe gut gebrauchen kann. „Wir brauchen dringend neue Stühle“, so Geschäftsführerin Frauke Seifert. Und wenn noch Geld übrig bleibt, wird es in den Ausflug ins Ferienlager investiert, der für 2019 geplant ist. Rund 80 Menschen mit Behinderung betreut die Lebenshilfe. Christian und Thomas Müller kennen den Verein seit langer Zeit, ein Verwandter gehört zu den Klienten der Lebenshilfe, in ihrem Autohaus arbeitet zudem ein Vereinsmitglied. Daher war schnell klar, dass sie zur Eröffnung des Autohauses am neuen Standort am Rande des Delitzscher Ortsteils Döbernitz Anfang November auf Blumen und sonst so übliche Präsente verzichten und lieber um Spenden bitten. „Wir wollten einen wirklich guten Zweck unterstützen und hier wissen wir, dass das Geld ankommt“, sagt Christian Müller. „Wir hoffen, dass noch mehr unserem Beispiel folgen“, ergänzt Thomas Müller. Einige ihrer Kunden spendeten große Summen, die Stadt Delitzsch gab 25 Euro.

Von Christine Jacob