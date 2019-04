Die Feuerwehrleute in Delitzsch und den Ortsteilen sind in neuen Einsatzsachen unterwegs. Die Ehrenamtlichen haben diese neue Kleidung nun offiziell am Freitagabend für ein großes Foto auf dem Markt präsentiert. Die neuen Sachen haben einiges an Kosten und Mühen verursacht. Und das Shooting endete anders als geplant.