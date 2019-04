Badrina

Immer und immer wieder nimmt der zehnjährige Louis Steinbock seine Kraft zusammen, rudert mit den Armen, holt aus, wirft den Gummistiefel über acht Meter weit. Seine Mutter feuert den Jungen an, während er sichtlich Spaß hat, das ungewohnte Wurfutensil so weit es geht, nach vorn zu bringen. „Wir kommen jedes Jahr hier zum Hoffest her“, erklärt die Mutter und der Junge fügt hinzu: „Ich habe schon viele Preise heute gewonnen beim Glücksraddrehen und außerdem habe ich auch schon Nägel eingehämmert in die große Holzbohle am Eingang“. Das Gummistiefelweitwerfen ist eines der lustigsten Beschäftigungen, die am Samstag das Hoffest in der alten Schmiede zu Badrina bereicherten. Bärbel Westphal ist froh: „Viele Leute stehen mir bei der Organisation bei. Seit der Gründung des Fördervereins 2014 gestaltet der Verein das Hoffest ebenfalls mit“.

Zu kühl: Besucherandrang verhaltener als in den Vorjahren

Sicher sorgte das doch eher kühle Wetter dafür, dass der Besucherandrang im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwas verhaltener war als gewohnt. Dennoch standen am Nachmittag viele große und kleine Gäste bereit, um gemeinsam mit dem übergroßen Osterhasen Max auf Eiersuche zu gehen. Mehr als 30 Kinder stürmten pünktlich 16 Uhr über die große Wiese.

Zur Galerie Zum Frühlingsfest in Badrina gab es Treckerrundfahrten, Gummistiefelweitwurf, Basteln, Reiten, Tiere zum Streicheln, Leierkastenmusik und vieles mehr.

Zuvor gingen viele fleißige Helfer dem Osterhasen zur Hand, um Eier, Gummibärchen und Schokolade zu verstecken. Mit Körbchen und Beuteln bewaffnet ging es dann los und zügig füllten die Mädchen und Jungen ihre Taschen. Gut eine halbe Stunde dauerte das Spektakel, bis alles gefunden wurde und der Osterhase schließlich erschöpft auf der Wiese lag.

Zu erleben war an Badrinas alter Schmiede eine Menge

Aber noch viel mehr war am Samstag in Badrina zu erleben. Am Glücksrad drehen, Traktor-Rundfahrten genießen, Reiten, dem Spiel des Leierkastenmannes zuhören oder sich einfach bei Kaffee, Kuchen und Deftigem vom Grill die Zeit vertreiben. Alles war möglich und alle Erlöse, die an diesem Hoffesttag erzielt wurden, werden in den Ausbau der Schmiede fließen. Für Bärbel Westphal ist es das nächste große Ziel: „Vielleicht klappt alles und wir können zum Tag des offenen Denkmals erste Einblicke in die Schmiede gewähren“, hofft die Badrinaerin.

Von Anke Herold