Das Programm „Starke Eltern – starke Kinder“ läuft seit über zwei Jahren am Kinderhaus Rackwitz. Die Sozialpädagogin Luisa Gertig kümmert sich seither um Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen, hilft ihnen, besser im Alltag zurechtzukommen oder stellt Entwicklungsverzögerungen fest. Das Projekt wurde im vergangenem Jahr verlängert. Jetzt besuchte Claudia Maischer das Kinderhaus. Die sächsische Landtagsabgeordnete und europapolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen tauschte sich bei der Gelegenheit über Möglichkeiten der Fortführung aus – auch über das Programmende hinaus.

Integration in Vereine und den Alltag

„Ich bin beeindruckt, mit welchem Engagement Luisa Gertig in der Kita mit Kindern, Eltern, aber auch mit der Vereinslandschaft in Rackwitz zusammenarbeitet. Sie hat in den vergangenen Jahren viele Familien dabei unterstützt, Förderangebote zu nutzen, Kinder im Sportverein anzumelden und hat auch immer ein offenes Ohr für die Probleme der Eltern im Alltag“, sagte Claudia Maischer.

Das Kinderhaus am Märchenweg in Rackwitz feierte 2017 seinen 30. Geburtstag. Quelle: Mathias Schönknecht

Durch Beobachtung der Gruppen führt Gertig eine Bedarfsermittlung durch und erstellt daraufhin individuelle Förderangebote für die Kinder. 41 Familien habe die Sozialpädagogin so bereits betreut. Dann ging es beispielsweise darum, Kindern mit Migrationshintergrund bei der Verständigung oder einkommensschwachen Familien bei der Beantragung von Geldern zu helfen. Aber auch die Betreuung von Kindern, die aus Familien mit gewaltigen oder drogenabhängigen Eltern kommen, gehört zu den Aufgaben der 29-Jährigen.

Eine Frage der Finanzierung

„Für die Kita-Leitung und die Erzieherinnen ist diese Arbeit eine enorme Entlastung“, schätzte die Grünen-Politikerin ein. „Seit Beginn des Projekts im März 2016 haben die Kinder mehr individuelle Zuwendung erfahren und das spüren die Erzieherinnen bei ihrer täglichen Arbeit. Ich hoffe, dass es nach Auslaufen des von der EU finanzierten Projekts 2020 diese wichtige Arbeit im Kinderhaus Rackwitz langfristig fortgeführt werden kann.“

Als europapolitische Fraktions-Sprecherin interessierte sich Claudia Maischer besonders für die Finanzierung der Stelle von Gertig. Denn diese ist als zusätzliche Arbeitskraft im Kinderhaus beschäftigt und wird zu 95 Prozent vom Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Die Erkenntnisse aus dem Treffen will die Politikerin nun für eine mögliche Projekt-Fortführung nutzen.

