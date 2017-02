In der letzten Woche vor den Winterferien zog es 50 Schüler aus Kyhna raus in die Natur. Sie begaben sich auf die Spuren wilder Tiere in der Noitzscher Heide bei Hohenprießnitz. Unterricht mal anders – und der kam bei den Kindern an. An der frischen Luft fand eine Waldrallye statt.