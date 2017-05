Delitzsch. Mit einem so tollen Ergebnis hatte Kunstlehrerin Birgit Gradehand nicht gerecht, als sie die Idee zu dem fächer- und jahrgangsübergreifenden Projekt „Wir machen Kunst“ dem Kollegium der Grundschule Delitzsch-Ost unterbreitete. Alle, Schüler wie Lehrer, haben sich richtig reingekniet. Und „das Ergebnis ist hervorragend“, fasst Anett Hacker, Leiterin der Stadtbibliothek, die ersten Reaktionen auf die Ausstellung, die in ihrem Hause seit Donnerstag zu sehen ist, zusammen. Die Exposition zeigt Arbeiten, die in diesem Kunstprojekt entstanden sind. Sie reichen vom Porträt über Stillleben, Papier- und Fliesen-Mosaikgestaltung, Hoch- und Tiefdrucken bis zum Hutdesign.

241 Grundschüler waren in dem von Kulturraum Leipziger Raum, Kunstmuseen, Behindertenwerkstatt Delitzsch und Hochschule für Kunst Leipzig unterstützten Projekt integriert. Unterstützung erhielten die Mädchen und Jungen von Schülern des Neigungskurses Kunst der Artur-Becker-Oberschule. Die Kunstwerke sind nun in der Bibliothek Alte Lateinschule bis zum 23. Juni ausgestellt. Weitere Arbeiten gibt es derzeit auch in der Sparkassenfiliale am Markt zu bestaunen. Nach der Ausstellung sollen die Kunstwerke das Schulhaus im Osten der Stadt verschönern.

Von Thomas Steingen