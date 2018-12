Krostitz

Der zweite Fluchtweg ist montiert. Am Montag schwebte die neue Außentreppe aus Stahl mit dem Kran an die Krostitzer Grundschule. An Bauleute sind die Schüler gewöhnt, sie gehörten dort in den vergangenen Monaten zu den ständigen Gästen. Denn es wurden auch zwei Klassenräume im Obergeschoss erneuert. „In diesem Jahr war das möglich, weil wir insgesamt nur sechs Klassen hatten“, erklärt Schulleiterin Gudrun Gayda.

Komplett-Renovierung

Für den Fluchtweg musste auch im Inneren einiges umgebaut werden: Wanddurchbrüche, versetzte Wände, neue Türen und neuer Fußboden. Damit der Unterricht vonstatten gehen konnte, wurde meist nachmittags gearbeitet. Auch der Anbau der barrierefreien Sanitäreinrichtung, für den eine Mauer im Erdgeschossflur durchbrochen wurde, geht voran. „Wir wollen nun gleich das ganze Haus komplett renovieren“, so Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU). Eine nächsten Aktionen sei zudem der Einbau von Brandschutzdecken. Dabei soll aber möglichst auch der unterrichtsfreie Sonnabend oder Ferienzeit genutzt werden, um den Schulbetrieb nicht zu sehr zu beeinträchtigen.

Container als Dauerlösung

Die Grundschule wird derzeit von 115 Schülern besucht. Aber aufgrund der aktuellen Anmeldungen und Kinder-Zahlen in den Krostitzer Kitas ist davon auszugehen, dass auch die Zahl der Grundschüler in den kommenden Jahren ein Hoch erlebt. Darauf soll das Schulgebäude vorbereitet werden. Allerdings ist in Krostitz schon lange ein Teil der Klassenzimmer der Grundschule in Containergebäuden untergebracht. Auch ein Schulneubau war bereits im Gespräch. Zum einen ist zwar damit zu rechnen, dass sich die Schülerzahlen nach dem Hoch wieder auf etwas niedrigerem Niveau einpendeln, auf der anderen Seite zogen in den vergangenen Jahren besonders viele junge Familien nach Krostitz.

Von Heike Liesaus