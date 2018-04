Kyhna

Die Viertklässler der Grundschule Kyhna sind seit ihrem Projektstart vom LVZ-Zeitungsflirt vor knapp zwei Wochen schon richtige kleine Zeitungsprofis geworden und in jedem Fall auf einem ganz guten Weg zur Medienkompetenz.

Vom Aufmacher bis zum Druck

An den Wänden hängt die Zeitung, aufgegliedert in ihre Bestandteile von „Aus aller Welt“ bis zum Sport, in einem Arbeitsheft werden wichtige Erkenntnisse notiert und Artikel werden Tag für Tag genau unter die Lupe genommen. Die Kinder wissen zu erklären, dass der Aufmacher der größte Text auf der Zeitungsseite ist, nicht alles nur RB Leipzig sein kann und dass Redakteure bei der Zeitung arbeiten. Aber was machen die eigentlich genau? Und macht das Arbeiten bei der Zeitung Spaß? Was muss man dafür können? Das und noch viel, viel mehr wollten sie von LVZ-Lokalredakteurin Christine Jacob wissen.

Feuerwerk an Fragen

Der Job des Redakteurs ist es eigentlich, die Fragen zu stellen. Beim Zeitungsflirt kann sich kein Redakteur hinterm Notizbuch verstecken: 45 Minuten am Stück stand die Reporterin wie im Kreuzverhör der 29 Mädchen und Jungen der einzigen 4. Klasse der Kyhnaer Grundschule. 45 Minuten wurde ununterbrochen gefragt, so dass Lehrerin Heike Ottenberg der Reporterin danach erstmal ein großes Glas Wasser servieren musste. Mit dieser gehörigen Portion an Neugier und Hartnäckigkeit, die die Grundschüler in ihrer Flirtstunde an den Tag legten, ist man in dem Job schon mal ganz gut aufgehoben, vermittelte die Redakteurin zwei von vielen Grundfertigkeiten des Journalismus. Aber man muss auch mal Ärger aushalten können und dass einen nicht immer jeder mag, ein bisschen Stress sollte einen nicht aus der Bahn werfen. Die Arbeit von Fragen stellen bis zum Schreiben macht trotzdem und auch daher großen Spaß, weil es keine Routine gibt.

Am Dienstag werden andere mit Fragen bombardiert: ein Besuch der LVZ-Druckerei in Stahmeln steht an.

Von Christine Jacob