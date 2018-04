Einen üblen Spaß haben sich Unbekannte am Samstagabend in der Beerendorfer Straße in Delitzsch erlaubt. Sie legten die Abdeckungen von mindestens zwei Straßeneinläufen mitten auf die Fahrbahn. Ein Golf-Fahrer sah das in der Folge zu spät, sein Wagen kollidierte schließlich gegen 23 Uhr mit einem Einlauf. Dadurch wurde der Motor des Fahrzeuges beschädigt. Das ausgelaufene Öl musste dann die Feuerwehr von der Straße beseitigen.

Von LVZ