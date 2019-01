Krostitz

Von wegen „Gretel zum Brätel“: Am Ende der Märchen-Oper muss natürlich die böse Hexe braten und die Kinder geh’n nach Haus. Der für das Schulgastspiel der Künstler aus der Leipziger Oper nötige Kulissenofen hatte am gestrigen Mittwoch in der Krostitzer Turnhalle gerade so durch die Tür gepasst. Denn wegen des Neubaus nebenan war der breitere Zugang versperrt. Nicht die einzige Aufregung für Schulleiterin Gudrun Geyda an diesem Morgen. Schüler, Lehrer und Eltern hatten im Vorfeld alle Lampenfieber.

Eine Busladung voller Oper

Schließlich war eine ganze Busladung echter Opernsänger, -musiker und Techniker zu empfangen. Gleich früh durften die vierten Klassen helfen, die Ausrüstung in die Halle zu tragen. Die Eltern hatten passend zu „Knusper, knusper, knäuschen“ jede Menge Kuchen gebacken. In Unterrichtsstunden zuvor war das Humperdinck-Werk im Deutsch- und Musikunterricht behandelt worden. Ganz nah saßen die jungen Zuschauer dann am Orchester um Thomas Eitler-de Lint, der ihnen auch erklärte, wie ein solches Ensemble funktioniert. Und schließlich konnten sie gespannt verfolgen, wie sich das Geschwisterpaar im düsteren Wald verirrt und am Ende die glänzend bedrohliche Hexe in ihrem Knusperhaus überlisten kann.

Bewerbung fürs Gastspiel

Die Leipziger Künstler sind zum Jahresanfang mit dem Stück traditionell in der Region unterwegs. Sie bringen mit der mobilen Hänsel-und-Gretel-Variante, die auch extra für ein junges Publikum bearbeitet ist, Opernbegeisterung aufs Land. Schon lange vorher können sich die Schulen bewerben. Für die Krostitzer aber war kurzfristig ein Termin frei geworden.

Von Heike Liesaus