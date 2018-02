Polizei entdeckt Hanfplantage in Schlafzimmer in Hohenroda

Hohenroda. Im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda haben Polizisten am Donnerstag eine Hanfplantage entdeckt. Die Ermittlungen dauerten schon länger an. Bereits als der neue Mieter im November vergangenen Jahres in das Mietshaus eingezogen war, habe es häufig süßlich streng in dem Gebäude gerochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit, „ganz so, als gäbe es ein Stück versteckte Erde mit Pflanzen, deren Anbau nicht zulässig ist“.

Außerdem seien die Jalousien der betreffenden Wohnung im Erdgeschoss ständig geschlossen gewesen, was ebenfalls sonderbar anmutete. Die auf die Situation aufmerksam gewordenen Polizeibeamten prüften und sammelten daraufhin eine Vielzahl an Erkenntnissen, die letztlich zu einem Durchsuchungsbeschluss führten.

Polizisten schlug Duft von Cannabis entgegen

Dieser wurde nun Donnerstag früh ab 8 Uhr umgesetzt. Schon als die mit der Durchsuchung beauftragten Polizisten des Polizeireviers Delitzsch und der Kriminalpolizei-Außenstelle Torgau das Mietshaus betraten, schlug ihnen der Duft von Cannabis entgegen. Dieser habe sich dann noch verstärkt, als die Beamten in die Zwei-Raum-Wohnung des 34-Jährigen kamen.

So musste auch nicht lange gesucht werden, um die Quelle des Geruchs zu finden, berichtete die Polizei weiter. Im Schlafzimmer hätten die Ermittler eine komfortabel ausgestattete Plantage mit insgesamt 61 Pflanzen unterschiedlichster Wuchshöhe und Reifegrade entdeckt. Außerdem fanden sie bereits abgeerntete Pflanzenstümpfe und die sehr wahrscheinlich dazugehörigen Blüten – schon fein verpackt für die Weitergabe.

34-Jähriger aus Hohenroda ist polizeibekannt

Die Beamten stellten sämtliches Plantageninventar und auch die Pflanzen selbst sicher. Den 34-Jährigen, der der Polizei wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits bekannt ist, nahmen sie vorläufig fest. Die Haftrichtervorführung stand am Donnerstag noch aus und soll heute stattfinden.

Von LVZ