Delitzsch. Manchmal lohnt es, in größeren Dimensionen zu denken. Dafür wurde der Kunst-Begabtenkurs der Artur-Becker-Oberschule nun mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal hatten sich Schüler am Pink Shoe Day des Leipziger Vereins Haus Leben beteiligt. „Dieses Mal wollten wir richtig groß rauskommen“, übertreibt Kunstlehrerin Cornelia Körner bewusst ironisch. Weil Brustkrebs auch ein richtig großes Problem sei.“

30 000 Schuhe auf dem Leipziger Augustusplatz

Schulen, aber auch Selbsthilfegruppen und andere Initiativen senden dem Haus Leben, das auch in Delitzsch einen Standort hat, Jahr für Jahr Schuhe in grellem Pink. Ein Mal im Jahr – am Pink Shoe Day – werden diese dann auf dem Leipziger Augustusplatz aufgestellt. „Wir hatten 2016 circa 30 000 Schuhe. Wir träumen ja nach wie vor von den 75 000, die wir dort platzieren wollen“, sagte Rad-Unternehmer Volker Große, der ehrenamtlich im Vorstand des Vereins sitzt. Sie sollen stellvertretend für die 75 000 Brustkrebsneuerkrankungen bei Frauen und auch Männer stehen und die Bürger sensibilisieren. „Die Schüler waren Feuer und Flamme Und da ist die Idee geboren: Wir machen keine kleinen, wir machen große Schuhe!“, erinnert sich Körner. Auch das Haus Leben zeigte sich angetan. Dort hieß es kurz: „Machen sie das!“ Weil etliche krank geworden waren, arbeiteten die Jugendlichen noch in ihren Ferien. Eltern, Lehrerkollegen, der Förderverein bis zum Hausmeister halfen mit, damit der fertige Schuhgigant am 15. Oktober mit auf dem Augustusplatz stehen konnte.

Freiwilliger Kurs am Mittwoch

Daneben wurden dem Haus Leben, das sich aus Spenden finanziert und jährlich 2000 Krebspatienten und deren Familien betreut, 110 Euro aus den Reihen des Lehrerkollegiums übergeben. Aufgrund der Zahl an Schuhen landete vor Ort ein Gymnasium auf dem ersten Platz, aber im Nachhinein landete doch noch Post im Delitzscher Osten. Kunstlehrerin Körner freut sich wie ihre Schüler über den Preis – eine Fahrradinspektion für jeden und das Angebot, das Leipziger Haus Leben zu besuchen. „Die sind jeden Mittwoch da, immer drei Stunden, arbeiten total akribisch und gucken nie auf die Uhr“, sagte sie sichtlich hingerissen von ihren Schülern. „Die müssen alle sitzen bleiben“, scherzte sie weiter. Ein Großteil des Kurses sei bereits in der zehnten Klasse und verlässt die Schule daher bald. Seit der achten Klasse waren sie in dem Begabtenkurs, der über den Förderverein mitfinanziert wird und zum Ganztagsangebot der Schule gehört. Das Schulhaus aber auch den Schulclub hat er bereits mitgestaltet.

Von Manuel Niemann