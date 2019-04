Zschernitz

Nach zehn Jahren des Leerstands könnte es jetzt ganz schnell gehen. Die Immortytech GmbH mit Geschäftsführern aus München will das als „Haus der kleinen Engel“ bekannte Gebäude in Zschernitz erwerben. Das Unternehmen will die ehemals als Mehrgenerationenhaus und Mittelschule genutzte Immobilie im Wiedemarer Ortsteil für etwa fünf Millionen Euro zu einem Biotechnologie-Zentrum entwickeln. Das erklärt Geschäftsführerin Viktoria Totchilovski gegenüber der LVZ.

Sanierung und Anbau

Das Unternehmen, das das Zentrum später auch betreiben soll, sei ein Start-up und befinde sich aktuell noch in der Gründungsphase, sagt die 35-Jährige Diplom-Psychologin zu Beginn dieser Woche. Laut Totchilovski soll der Schwerpunkt des Zentrums später auf einer Stammzellenbank liegen. In einer solchen kann beispielsweise menschliches Gewebe eingelagert und wieder entnommen werden, wenn es medizinisch gebraucht wird.

Viktoria Totchilovski ist Geschäftsführerin der Immortytech GmbH aus München. Zusammen mit einem weiteren Geschäftsführer will die 35-Jährige das ehemalige „Haus der kleinen Engel" in Zschernitz zu einem Biotechnologie-Zentrum entwickeln. Quelle: privat

Dafür will das Unternehmen das bestehende Gebäude sanieren und teilweise umbauen. Außerdem seien Anbauten für medizinische Abteilungen notwendig. Diese Arbeiten werden eher langsam anlaufen, sagt Totchilovski und schätzt ein, dass bei einem Zuschlag an das Unternehmen die ersten Mitarbeiter in einem Jahr einziehen könnten. Noch sei jedoch nichts entschieden.

Vorsichtige aber offene Reaktionen

„Wir haben bisher viel Zuspruch und Unterstützung durch die Anwohner und die Gemeinde erfahren“, erklärt Totchilovski ihre Standortwahl. Zudem spiele die Nähe zu Leipzig und dem Flughafen eine entscheidende Rolle. Für ein neues Unternehmen sei es schwierig, geeignete und bezahlbare Flächen in einer Stadt wie Leipzig zu finden. Seit eineinhalb Jahren befinde sich das Projekt in der Planung. Sie und der zweite Geschäftsführer, der Betriebswirt Konstantin Peresechenskiy, haben sich seither einige Objekte angeschaut. Im Wiedemarer Ortsteil passte es dann. Totchilovski habe bereits mit Bewohnern gesprochen. Ihr Eindruck: „Sie sind vorsichtig und kritisch, aber für die Pläne offen.“

Derzeit befindet sich das Areal im Dornröschenschlaf. Eine Million Euro plant das Unternehmen laut eigenen Angaben für die Sanierung und etwa zwei bis drei Millionen Euro für die Anschaffung der notwendigen Ausstattung ein. Inklusive Personalkosten rechne Immortytech mit Gesamtinvestitionen zwischen fünf und sechs Millionen Euro.

Noch keine Internetpräsens

Die Gemeinde Wiedemar bestätigt das Interesse des Unternehmens. Jedoch müssten noch letzte Fragen zum Erbbauchrecht des Grundstücks geklärt werden, sagt Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos).

Wer nach einem Firmenauftritt im Internet sucht, wird aktuell noch nicht fündig. Dieser werde erst nach Abschluss der Firmengründung in den kommenden Wochen online gehen, erklärt Viktoria Totchilovski.

Von Mathias Schönknecht