Heftige Diskussion im Gemeinderat um Gewerbefläche im Ortsteil Priester

Krostitz/Priester. Teils strittig verlief am Donnerstagabend die Krostitzer Gemeinderatsitzung. So, als es um die Aufstellung eines Bebauungsplanes (B-Plan) für eine Gewerbefläche in der Ortslage Priester ging. Mit der Überplanung soll die Nachnutzung eines Geländes der ehemaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ermöglicht werden. Liane Deicke (SPD) löste die Debatte aus, weil sie mit dem Planentwurf nicht einverstanden war. Sie monierte, dass darin von Vorhaben die Rede sei, die aber offensichtlich bereits realisiert worden sind. Ihre Frage, dass nachträglich ein nicht rechtmäßig erfolgtes Bauvorhaben legalisiert werden soll, führte zu lautstarken Reaktionen. So musste sich Deicke vorwerfen lassen, Paragrafenreiterei zu betreiben, während der Rat versuche, Entscheidungen im Interesse der Bürger zu fällen. „Wir machen die Angelegenheit rechtlich sauber“, betonte Katrin Dudek (CDU).

Rechtssicherheit für Solaranlage

Im Grunde geht es um eine Solaranlage, die auf einem Gebäude des Geländes errichtet worden ist. Weil diese etwas größer ausgefallen sei, als ursprünglich angezeigt, habe das Landratsamt der Gemeinde empfohlen, mit einem Bebauungsplan Rechtssicherheit zu schaffen. „Ansonsten droht der Abriss der Anlage“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU). Die Gemeinde gebe den B-Plan in Auftrag, die Kosten dafür trage der Grundstückseigentümer, so Frauendorf weiter. Neben der Stromerzeugung dient das Gelände in nebenerwerblicher Nutzung zu Lagerzwecken. Bei drei Enthaltungen stimmte der Rat letztlich mehrheitlich der B-Planaufstellung zu.

Von Thomas Steingen