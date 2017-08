Heimatverein macht sich stark für Hohenroda und Mocherwitz

Hohenroda. Es gibt Gelegenheiten im Leben, da darf man sich durchaus selbst feiern und auf die Schultern klopfen. Für die Mitglieder des Heimatvereins Hohenroda/Mocherwitz ist dafür bald Termin: 25 Jahre wird der Verein alt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Einladungen sind zu verschicken, Rückblicke zu bebildern und Geschenke zu bündeln. Dabei ist der Verein mit seinem Engagement für die Schönwölkauer Ortsteile kein x-beliebiger, wie Ortsvorsteherin und Vereinschefin Gisela Bamberg betont: „Wir haben schon viel für die Dorfgemeinschaft getan und tun es weiter.“

Engagement für Schönwölkauer Wahrzeichen

So haben sich die 41 Mitglieder unter anderem den Erhalt der Mühle und des Mühlengeländes auf die Fahnen geschrieben, schreiten dort regelmäßig zum Arbeitseinsatz. Während derzeit vor allem in Delitzsch und den Ortsteilen oft die Grundstimmung herrscht, die Stadt möge sich speziell bei der Grünpflege doch bitte um alles kümmern, sieht man das auf dem Land wohl noch ein bisschen anders: „Es darf nicht alles auf den Schultern der Kommune lasten“, betont Gisela Bamberg. Während die Finanzierung neuer Mühlenflügel inzwischen geklärt ist, will der Verein dafür Sorge tragen, dass auch diverse in die Jahre gekommene Dinge auf dem Gelände erneuert werden können. Auch da sei klar, dass sich die Kommune – noch dazu eine finanzschwache wie Schönwölkau – nicht immer um alles kümmern kann.

Aus der Not, dass derzeit vor allem junge Mitglieder fehlen, hat der Verein inzwischen eine Tugend gemacht und seine Ausrichtung der Demografie angepasst: „Wir haben uns die Rentnerbetreuung noch intensiver zur Aufgabe gemacht“, sagt die frisch in den Rentnerstatus gelangte Gisela Bamberg. Bastelstunden, Radtouren, Seniorentreffs gehören zum festen Programm. Mit einer neuen und gut gepflegten Homepage soll die Außenwirkung optimiert und natürlich die junge Zielgruppe angesprochen werden.

Von Christine Jacob