Hohenossig

Anfang des Jahres war er hier als „Artist in Residence“, konnte die technischen und fachlichen Möglichkeiten nutzen. Nun sind Bilder von Heinrich Mauersberger in der Galerie des Künstlerhauses Rössler in Hohenossig zu sehen.

„Zwischen Leitplanke und Fensterkreuz“ hat der Leipziger des Jahrgangs 1987 die Schau betitelt. Der Betrachter bewegt sich also zwischen Verkehrsmitteln und Immobilien, zwischen vielen wohlgesetzten Linien. Und zwischen verschiedenen Arbeitstechniken. Trabant- und B-1000-Motive zum Beispiel sind Monotypien. Dabei wird die gesamte Druckplatte geschwärzt. „Dort wo keine Farbe aufs Papier sollte, wurde es abgedeckt“, erläutert Jeannette Rössler.

Wilde Radfahrer und Unfall

An einer anderen Wand: mehrere der Radler-Szenen, die während des Druckgrafiksymposions im Jahr 2014 ebenfalls unterm Dach des Künstlerhauses entstanden sind. Tatsächlich hat er deren Titel wie „Wilde Radfahrer“ und „Unfall“ in Sütterlin, die als altdeutsche Schrift gilt, darunter geschrieben. Nicht unbedingt mit einer tieferen Idee. Aber eine Freundin beschäftigte sich damals gerade damit, also er auch. „Aber generell habe ich eine Liebe zum Alten. Sachen, die schon länger da sind, erzählen mehr“, so Heinrich Mauersberger. In die Serie der Verkehrsmittel passt natürlich auch die Grafik mit dem T3 Bully-Motiv, an dem er im Frühjahr in Hohenossig arbeitete.

Stimmung der Fahrt in die Berge

Eine Malerei von ihm ist ebenfalls zu sehen: „In die Berge“. Die Straßenstimmung der Anfahrt in die winterlichen Schweizer Alpen mag nicht so anheimelnd sein wie das Ziel, aber: „Ich bin ja oft auf Straßen, als Radfahrer oder Autofahrer, das sollte keine verlorene Zeit sein.“ Und so lässt er sich darauf ein, lässt sich faszinieren. So wurden Linien, Lichtflächen, der Eindruck von Geschwindigkeit zu Kunst, die jetzt in Hohenossig ganz ruhig an der Wand hängt.

Bis zum 27. Januar sind die Druckgrafiken „Zwischen Leitplanke und Fensterkreuz“ im Künstlerhaus, Roter Weg 5, zu sehen. Besichtigungen sind nach telefonischer Anmeldung unter der Nummer 034294 73278 möglich.

Von Heike Liesaus