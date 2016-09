DELITZSCH. Temperaturen um die 600 Grad beim Zimmerbrand, schwer demolierte und ineinander verkeilte Autos, Gefahrgut. Alles an einem Wochenende. Voll reingekniet in ihr Training haben sich Feuerwehrkameraden damit – theoretisch und praktisch. Die Feuerwehr Delitzsch hatte ein Intensiv-Training in der Unteroffizierschule des Heeres (USH), der Brandversuchsanstalt MFPA und im Schullandheim Reibitz, wo die Feuerwehrleute übernachteten, organisiert. Auch Kameraden aus Schenkenberg, Selben/Zschepen sowie von der Löbnitzer Wehr und dem DRK folgten der Einladung. Und waren hinterher vollauf zufrieden mit dem, was die Kollegen aus der Loberstadt da auf die Beine gestellt hatten.

Delitzscher Kameraden fordern ihre Kollegen mit Szenarien

In der USH beispielsweise wurde nicht nur der Umgang mit Gefahrgut geschult, sondern in aller Ruhe die sogenannte technische Hilfeleistung trainiert – der Part also, bei dem Feuerwehrleute unter anderem Verunglückte aus Autos befreien müssen. Mit Schrottautos wurden diverse Unfallszenarien durchgespielt, etwa an Bäume geprallte Pkw, ineinander geschobene und komplett verkeilte Unfallautos, auf die Seite gedrehte Fahrzeuge.

Besondere Schwierigkeit waren aufgeschraubte Wasserflaschen, die die Delitzscher Ausbilder auf den Dächern der Wagen deponierten – damit wurde nachgestellt, die zu Rettenden seien an der Wirbelsäule verletzt und jede auch noch so kleine Erschütterung beim Arbeiten am Fahrzeug eine besondere Gefahr. So mussten die Kameraden nicht nur zügig, sondern ganz besonders behutsam vorgehen. In der MFPA in Laue ging es dagegen heiß zu, bei simulierten Zimmerbränden kletterten die Temperaturen im Brandraum schnell in die Höhe um die 600 Grad und in der Spitze auch mehr.

Einsatzfrei blieb das Wochenende für die Feuerwehren übrigens trotzdem nicht, bereits am Freitagabend musste ein Waldbrand in Entstehung gelöscht werden, es folgten ein schwerer Unfall auf der Autobahn und der Verdacht auf einen Wohnungsbrand.

Von Christine Jacob