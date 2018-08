Delitzsch

Die Polizei macht in der Loberstadt sechs Unfallhäufungsstellen aus. So wird die Kreuzung der Kreisstraße 7442 mit der Selbener Straße nahe des Ortsteils Döbernitz am Fuße der Brücke immer wieder zum Unfallort. Kritisch ist aus Sicht der Experten auch die Staatsstraße 4 zwischen Selben und Delitzsch. Immer wieder kommt es zudem zu Unfällen auf der B 183 a zwischen dem Delitzscher Ortsteil Spröda und dem Löbnitzer Ortsteil Reibitz, wobei nicht nur die scharfe Linkskurve ein Unfallort ist. Auch der Brodauer Stempel auf der Bundesstraße 184 wird immer wieder zum Unfallort.

Innerhalb des Stadtgebiets fallen die Kreuzung der Securiusstraße mit der Schulze-Delitzsch-Straße und der Kreisverkehr am Unteren Bahnhof immer wieder durch Unfälle auf – gerade auch zwischen Rad- und Autofahrern kracht es an diesen Punkten.

Von cj