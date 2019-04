Rackwitz

Ein Hinweisschild soll für weniger Lkw-Verkehr in Rackwitz sorgen. Denn eine Alternative zur bisher oft genutzten Strecke durch den Dorfkern existiert seit längerem. Nur das Zeichen fehlte. Das könnte sich in der zweiten Jahreshälfte 2019 ändern.

Entscheidung in der zweiten Jahreshälfte

Vor etwa einem Jahr reichten 55 Anwohnern der Leipziger Straße eine Petition an die Kommune ein und machten wiederholt auf den steigenden Schwerlastverkehr aufmerksam. Die Gemeinde wollte daraufhin dafür sorgen, dass von der Autobahn 9 oder Leipzig kommende Lkw bereits an der Kreuzung der Bundesstraßen 184 und 2 auf das Gewerbegebiet im Osten von Rackwitz aufmerksam gemacht werden. Das soll bewirken, dass Lkw ihr Ziel zukünftig über die Buchenwalder Straße und nicht mehr durch den Ort anfahren. Laut dem Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) müsse die Stadt Leipzig dazu einen „Vorwegweiser für den Kreuzungsbereich genehmigen“. Dies sollte bereits im Herbst 2018 erfolgen.

Ausbau der Kreuzung B 2 mit Buchenwalder Straße lässt auf sich warten

Auf Nachfrage in Leipzig teilt das dortige Verkehrs- und Tiefbauamt mit: Es sei „nicht die Aufstellung eines einzelnen Schildes, sondern eine lückenlose Wegweisung vom ersten Wegweiser bis zum Ziel zu prüfen“ gewesen. Da sich nicht die komplette Strecke in seiner Zuständigkeit befinde, sei dem Amt „weder die eigentliche Straßenführung noch die vorhandene Wegweisung bekannt“ gewesen. Nach Abfahren der Strecke sei ein Hinweisschild am Knoten B 2 / B 184 grundsätzlich möglich, da die nachfolgende Beschilderung bereits bestehe. Geben alle einzubeziehenden Stellen grünes Licht, könne die Stadt Leipzig die Anordnung bis zum Ende des zweiten Quartals 2019 erlassen. Danach könne die vorhandene Wegweisung um das neue Ziel ergänzt werden.

Der Abzweig von der B 2 auf die Buchenwalder Straße soll ausgebaut werden. Einen Starttermin gibt es bisher nicht. Quelle: Mathias Schönknecht

Beim damit verbundenen Thema Kreuzungsausbau an der B 2 ist man dagegen kein Stück weitergekommen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) teilt auf Nachfrage mit, dass sich der Vorentwurf „B 2, Ausbau Knotenpunkt B 2 / Buchenwalder Straße südlich Hohenossig einschließlich Anbau eines Radweges“, wie er offiziell heißt, weiter im Prüf- und Genehmigungsverfahren befinde. Ein Starttermin für den Bau könne damit nicht genannt werden.

Von Mathias Schönknecht