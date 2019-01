Delitzsch

Der Hochzeits- Countdown läuft: Schritt für Schritt geht es auf die Suche nach dem Passenden. Zwischen Tüll, Glitzer und Blumenschmuck fanden die Gäste der Hochzeitsmesse & Messe der Feste am Samstag in Delitzsch Inspirationen und Trends. Bei den Modenschauen von „Mein Fischer“ und „Absolut Braut“ zeigten Models die passende Kleidung für jeden festlichen Anlass.

Zur Galerie Anbieter für den schönsten Tag verliebter Paare stellen ihre Angebote rund ums Heiraten in Delitzsch vor.

Süße Versuchungen wurden in diesem Jahr erstmalig von der Bäcker- und Konditormeisterin Fanny Hübner aus Mockrehna präsentiert. Die 28-Jährige zeigte verschiedene Kreationen. Cakepops, Pralinen, Macarons und mehrstöckige Sahnetorten zierten ihren Stand am Eingang des Markt zwanzig. Viel Liebe zum Detail steckt dabei vor allem in der Verzierung. Kleine Figuren, marmorierte Sahne und echte Blumen schmückten das Kunstwerk zum feierlichen Tortenanschnitt durch Elisa Pertzsch und Benjamin Krafft zum Abschluss des Events. Anstelle von schwerer Buttercreme bietet sie leichte Alternativen wie Sahnecreme oder Mousse und verfeinert diese auf Wunsch mit Kräutern wie Lavendel und Salbei.

Von Alexander Prautzsch